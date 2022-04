Concessão remunerada de uso e obras estão na Agenda Celic da semana

Estão previstas 22 licitações esta semana na programação da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Entre os destaques estão as licitações para construção ou restauração de diferentes prédios do governo estadual e concessões remuneradas de uso.

Destaques da Agenda Celic de segunda (25/4) a sexta (29/4):

• Editais para execução de obra de construção de uma delegacia de polícia de porte médio no município de Sapucaia do Sul.

• Editais para a elaboração de laudo e projeto de recuperação estrutural para subsidiar a elaboração dos projetos executivos para atender o PPCI para a sede das emissoras TVE e FM Cultura, em Porto Alegre, e obras na sede do Instituto Estadual do Livro (IEL). Editais para a reforma de acessibilidade dos abrigos residenciais.

• Editais de tomada de preços para a reforma da cobertura dos pavilhões da delegacia do Trânsito de Mercadorias, em Porto Alegre.

• Editais de concessão de uso remunerado em uma área destinada à exploração comercial de drogaria no centro clínico do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre e três diferentes espaços no aeroporto regional de Caxias do Sul (uma loja de 7 m² no terminal de passageiros, destinada à venda de produtos ou uma agência de viagens e turismo; área de 2,40 m², destinada à instalação de um equipamento eletrônico de autoatendimento de serviços bancários; e também uma área não edificada, de 4.111,21 m², para instalação e exploração comercial de estacionamento de veículos automotores e serviços correlatos no aeroporto).

As datas e horários de abertura das propostas de cada certame podem ser conferidos no edital. Para saber mais detalhes sobre os processos, basta acessar o sitehttp://www.celic.rs.gov.br/e consultar pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

•Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 25 a 29 de abril de 2022.