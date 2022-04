Obras de pavimentação avançam no acesso a Montauri, no nordeste do RS

As primeiras camadas de asfalto já começam a aparecer na ERS-447, que dá acesso a Montauri, na região nordeste do Rio Grande do Sul. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes – trabalha na pavimentação de 14,7 quilômetros que ligam o município a Serafina Corrêa. Em alguns segmentos, já foram concluídas obras de drenagem e terraplenagem. As ações têm como objetivo possibilitar a entrega dos primeiros quatro quilômetros de asfalto nos próximos meses.

“Essa ligação asfáltica impulsionará a economia do município, proporcionando menos custos e mais segurança no transporte da produção agropecuária”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. Segundo ele, com a ERS-447 pavimentada, a população poderá acessar com mais conforto e rapidez os polos regionais da Serra e do Planalto. A projeção é que ainda este ano os moradores já possam transitar por um trecho asfaltado, afirma o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo.

Os serviços, que integram o Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar, do governo do Estado, têm investimentos de cerca de R$ 15 milhões.