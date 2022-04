Prazo de contribuições para o projeto de revitalização do Cais Mauá é ampliado pelo governo do Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e da Secretaria Extraordinária de Parcerias (Separ), prorrogou para o dia 6 de maio o prazo para os interessados em fazer contribuições ao projeto de estruturação imobiliária em modelo de parceria público-privada (PPP) para revitalização do Cais Mauá.

Os 30 dias de prazo original para as contribuições da consulta pública se encerram nesta sexta-feira (22/4). O governo decidiu fazer a prorrogação para permitir que as pessoas que vão participar da audiência pública do projeto, a ser realizada no dia 28 de abril, tenham mais prazo para fazer suas contribuições após a reunião.

Os interessados deverão apresentar sugestões mediante o preenchimento do formulário de contribuições até 6 de maio de 2022. O formulário deverá ser encaminhado à Unidade de Concessões e Parcerias Público-Privada (UCPPP) pelo e-mail[email protected].

A expectativa do governo é a de publicar o edital para a revitalização do cais em julho deste ano, com o leilão devendo ocorrer em setembro. “Este momento de Consulta Pública é fundamental para recebermos críticas e sugestões ao projeto por todo e qualquer cidadão. É mais um espaço de diálogo para a construção desse projeto tão importante. Por isso, resolvemos ampliar o prazo de consulta”, diz o secretário de Parcerias, Leonardo Busatto.