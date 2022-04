Colheita avança e produtividade da soja reage de forma positiva no RS

O predomínio de sol nos últimos dias – que contribuiu para a redução da umidade no solo e nos grãos – permitiu que os produtores retomassem com maior intensidade a colheita de soja no Rio Grande do Sul.

Conforme o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, entre os dias 13 e 21 de abril, a área ceifada saltou de 38% para 55% do total de lavouras cultivadas no Estado na safra 2021/2022.

Extensionistas da Emater-Ascar afirmam que a menor estatura das plantas e vagens próximas do solo forçaram cortes com mais cuidados e colheitadeiras em velocidade mais lenta. Esses fatores têm majorado o tempo de retirada dos grãos das lavouras.

À medida que a colheita avança nas regiões, a produtividade e a qualidade do produto têm reagido de forma positiva. Segundo a Emater-Ascar, houve diminuição considerável na proporção de grãos verdes ou malformados.

Entretanto, a expectativa atual de produtividade ainda é mantida em cerca de 1.500 quilos por hectare, o que corresponde a 25 sacas. Essa queda significativa em relação à safra anterior é resultado do longo período de estiagem que afetou estágios importantes do desenvolvimento da cultura.

Um levantamento da Emater-Ascar aponta que as perdas acumuladas no Rio Grande do Sul se aproximam de 55%, quando os números são comparados à projeção inicial para a safra 2021/2022.

Os produtores da Região Noroeste estenderam o máximo possível o tempo dos maquinários nas lavouras no decorrer desta semana. Isso porque existe previsão de chuvas intensas para os próximos dias. Os volumes esperados podem variar de 60 a 125 milímetros (mm), dependendo da região do Estado.

