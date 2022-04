Governo do Estado lança segunda etapa do projeto Iconicidades, na segunda-feira (25), às 9h

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), lançará, nesta segunda-feira (25/4), a segunda etapa do projeto Iconicidades. O projeto visa tornar as cidades gaúchas mais empreendedoras, inovadoras e criativas e estimular a retomada e a revitalização de espaços arquitetônicos simbólicos para estabelecimento de novos negócios.

A segunda etapa consiste na execução de cinco concursos públicos de arquitetura para selecionar a melhor proposta para cada local indicado. A partir daí, o governo do Estado contratará as equipes vencedoras para a elaboração dos projetos. Caberá ao município a execução das intervenções propostas.

Participam do evento o governador Ranolfo Vieira Júnior, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, e os prefeitos das cidades que venceram a primeira etapa do concurso – Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeirinha e São Leopoldo.

Aviso de pauta

O quê: lançamento da segunda etapa do projeto Iconicidades

Quando: segunda-feira (25/4), às 9h

Onde: Salão Alberto Pasqualini - Palácio Piratini

Transmissão:pelo canal oficial do governo do RS no Youtube