Governador autoriza o início das obras de restauração das rodovias SC-150 e 390 entre Capinzal e Piratuba, no Meio-Oeste

“Virou um rito. Cuidado, desvia, olha os buracos! Ao invés de segurança, encontramos perigo e descaso.” O relato é do agricultor Bruno Greef que várias vezes por semana utiliza as rodovias SC-150 e 390 entre Piratuba e Capinzal, no Meio-Oeste. Morador da região há 57 anos, ele conhece bem as agruras de ser vizinho de uma estrada que apresenta más condições. De chapéu, à beira da via, Greff fica feliz ao saber que as dificuldades estão perto do fim.

As obras de restauração com aumento de capacidade das rodovias vão iniciar. A ordem de serviço foi autorizada pelo governador Carlos Moisés, nesta sexta-feira, 22. “A notícia renova nossas esperanças. Há muito tempo aguardamos pela obra”, disse o agricultor.

Na solenidade, no Centro de Eventos de Piratuba, o governador, destacou os benefícios que a restauração das rodovias trará e as medidas da atual gestão que estão permitindo obras em todos os municípios de Santa Catarina.

“São recursos que o Governo do Estado conseguiu economizar em uma gestão íntegra, de qualidade e por resultados. Somos parceiros de quem produz, de quem trabalha e de quem vive nas 295 cidades catarinenses. Estamos praticando o 'Mais Santa Catarina, menos Governo do Estado', O nosso compromisso é entregar o melhor, com ações que possam diminuir o sofrimento das pessoas. Aqui é um exemplo, as melhorias na rodovia vão garantir mais segurança para população, facilitará o escoamento da produção agrícola e vai impulsionar o turismo'”, afirmou o Carlos Moisés.

Os investimentos são de R$ 74 milhões do Governo do Estado. O trecho da SC-150 que será restaurado tem extensão de 25,2 quilômetros, entre Capinzal e Piratuba, pegando o entroncamento da SC-467, sentido Zortéa, e o entroncamento da SC-390 – trecho Piratuba.

A via receberá terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, iluminação, entre outros serviços. O grande diferencial são 13 quilômetros de terceiras faixas, ou seja, um quarto do trecho. A pista de rolamento será ampliada e terá acostamentos. Vários trechos contarão com correção geométrica, com melhoramento de curvas fechadas. Serão realizadas 10 intersecções, para acessos a comunidades no caminho. No perímetro urbano de Piratuba estão previstos passeios compartilhados e todo o sistema de drenagem. O prazo para conclusão é de 26 meses.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, ressaltou que é mais uma demanda histórica dos catarinenses que vai se tornar realidade. “É uma obra importante para a integração regional, para o setor agrícola e turismo. Quem vive na região e precisa transitar por essas rodovias sabe muito bem dos riscos que enfrenta. Com um asfalto de qualidade garantimos a segurança, trafegabilidade e a atenção que a região tanto merece.”

Benefícios para os municípios

O prefeito de Piratuba, Olmir Benjamini, explicou que a via é muito importante para escoamento da produção de leite, suínos e grãos. Também é fundamental para o turismo da região Meio-Oeste, já que dá acesso a um dos principais balneários de água termal do Estado, em Piratuba. “É uma obra aguardada há cerca de 30 anos. Desenvolvimento depende de uma boa infraestrutura. Até então não tínhamos recebido essa atenção que o governador Carlos Moisés está dando. Só temos a agradecer pela sensibilidade de tornar essa demanda realidade.”

O prefeito de Capinzal, Nilvo Dorini, pontuou que o município também será diretamente impactado com uma nova logística de infraestrutura. “É um marco histórico. Será uma nova fase de progresso e desenvolvimento.”

A importância para população

Proprietário de um restaurante no centro de Piratuba, Nairon de Aguiar comemora a notícia de restauração do asfalto. “Aguardamos por essa obra há muitos anos. Temos um turismo forte, e as péssimas condições dessa via são reclamações constantes. São carros quebrados, pneus furados e algumas vezes acidentes. Esse asfalto vai trazer muitos benefícios para região, especialmente para o nosso turismo.”

Larissa Angeli trabalha em um hotel que fica às margens da rodovia. Todos os dias ela caminha cerca de 1,5 quilômetros para chegar ao serviço. Para Larissa, a recuperação do asfalto e os acostamentos representarão muito mais segurança e conforto.

Presenças no ato

Participaram dos atos os secretários chefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, e Geral de Governo, Coronel Márcio Ferreira; os deputados estaduais Romildo Titon, Paulinha e Altair Silva; o prefeito de Ipira e Presidente da Amauc, Marcelo Baldissera; o vice-prefeito de Piratuba, Vanderlei Weber; o presidente da Câmara de Vereadores de Piratuba, Evelásio Antônio Vieira, além de outros prefeitos e autoridades.