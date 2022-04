Estado entrega novas viaturas à Brigada Militar na manhã desta sexta, dia 22

O governo do Estado entrega, na manhã desta sexta-feira (22/4), nova leva de viaturas à Brigada Militar. A solenidade contará com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior e do secretário da Segurança Pública, Vanius César Santarosa, e ocorre em frente ao Palácio Piratini, a partir das 10h.

Os veículos foram adquiridos com recursos do Avançar na Segurança Pública e do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Piseg).

Aviso de pauta

O quê: entrega de viaturas à Brigada Militar

Quando: sexta-feira (22/4), às 10h

Onde: em frente ao Palácio Piratini