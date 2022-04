Ecad divulga ranking das músicas mais tocadas nas rádios de Brasília

A música mais tocada nas rádios de Brasília nos últimos cinco anos foi I feel it coming , gravada pelo cantor The Weeknd, com participação de Daft Punk. Esse é um dos dados do levantamento produzido pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), em comemoração aos 62 anos de Brasília.

Embora a liderança do ranking tenha sido assumida por uma canção estrangeira, o Ecad ressaltou que a música se destacou com grandes sucessos entre as mais tocadas, principalmente da MPB.

Marcaram presença na segunda e terceira colocações as canções O sol , de autoria de Vitor Kley, eEspelhos d'água, de Cláudio Rabello e Dalto.

Seguem-se Clube da esquina n. 2 , dos autores Lo Borges/Marcio Borges/Milton Nascimento, na quarta posição; e, dividindo o quinto lugar as músicasOnde você mora, de Marisa Monte/Nando Reis, eGirls go wild, de L P/Mike Del Rio/Nate J Campany. Na sexta posição, apareceLanterna dos afogados, de Herbert Vianna.

O estudo do Ecad também analisou como a capital federal contribuiu no último ano com a arrecadação de direitos autorais de execução pública de música, uma garantia para que compositores e artistas recebam os valores pela utilização de suas músicas e um reconhecimento por sua dedicação à arte.

Brasília foi a região administrativa que mais arrecadou em todo o Distrito Federal, no ano passado, com 60% de participação no total. O segmento que mais contribuiu foi o de Usuários Gerais, que engloba restaurantes, hotéis, bares, lojas, academias e outros estabelecimentos comerciais, representando quase 33% do que foi arrecadado na cidade, em 2021.

Ranking das músicas mais tocadas em Brasília no segmento de Rádio nos últimos 5 anos