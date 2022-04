Acesso a Floriano Peixoto, no Alto Uruguai, recebe obras de recuperação

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, irá concluir a recuperação da ERS-450, no Alto Uruguai, em maio. Iniciada este mês, as obras são realizadas nos 13 quilômetros da rodovia que liga os municípios de Getúlio Vargas e Floriano Peixoto. Com investimento de R$ 1,8 milhão do Tesouro Estadual, as obras integram o programa Avançar, do governo do Estado.

“Vamos restabelecer as condições de trafegabilidade da rodovia, o que irá favorecer principalmente a agropecuária local. Trata-se da principal atividade econômica da região e, por isso, estradas em boas condições são essenciais para que o transporte da produção seja realizado com eficiência e segurança”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

As ações na ERS-450 incluem manutenção nas camadas do pavimento, corte da vegetação, limpeza dos dispositivos de drenagem e sinalização da pista. Segundo o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Departamento, Richard Polo, cerca de 50% do cronograma já está finalizado.

“No momento, estamos executando reparos localizados nos pontos críticos da estrada. Na sequência, serão realizadas as demais ações. A intenção é de que nos primeiros dias de maio consigamos entregar uma rodovia com a pista renovada aos usuários”, afirma Polo.