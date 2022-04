BM entrega espadins para 69 alunos-oficiais nesta quinta, dia 21

Em comemoração ao Dia das Polícias Civis e Militares, a Brigada Militar entregará, nesta quinta-feira (21/4), às 10h, o Espadim Tiradentes para 69 alunos-oficiais da oitava turma do Curso Superior de Polícia Militar (CSPM), no qual são formados os novos capitães da corporação. O governador Ranolfo Vieira Júnior participará da cerimônia.

O espadim marca a conquista, pelos cadetes, do direito de ostentar o símbolo do curso que os habilita ao posto inicial da carreira de oficial.

A solenidade será no estádio General Cypriano, no complexo do Departamento de Ensino da BM, no bairro Aparício Borges, em Porto Alegre. No evento também serão entregues medalhas a militares em reconhecimento por relevantes serviços prestados à corporação, por atos de bravura e por tempo de serviço.

Aviso de pauta:

O quê: solenidade de entrega do Espadim Tiradentes a 69 alunos-oficiais da BM

Quando: quinta-feira (21/4), às 10h

Onde: estádio General Cypriano, no complexo do Departamento de Ensino da BM -av. Coronel Aparício Borges, 2.001, Porto Alegre

Transmissão ao vivo:pelo canal da BM no Youtube