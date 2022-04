Concluído asfalto no acesso a Coqueiro Baixo, no Vale do Taquari

A população de Coqueiro Baixo já pode transitar por um acesso municipal inteiramente asfaltado. Executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes –, as obras na ERS-425 resultaram na pavimentação dos 9,6 quilômetros que ligam o município a Nova Bréscia. Para a execução dos serviços, foram disponibilizados R$ 11 milhões do Tesouro do Estado. As ações integram o Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar.

“Além de facilitar o deslocamento dos moradores para as cidades-polo, como Lajeado, e para o norte do Estado pela BRS-386, o acesso impulsionará a economia local, voltada especialmente à criação de aves”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

O diretor de Infraestrutura Rodoviária do departamento, Richard Polo, explicou que as atividades na ERS-425 incluíram a pavimentação e a implantação de dispositivos de drenagem. “Durante todas as etapas da obra, recebemos apoio de quem vive no entorno da rodovia, principalmente por meio de informações precisas sobre o histórico da ERS-425 e da disponibilização de materiais. Essa integração contribuiu para a conclusão desse acesso asfáltico, que será um marco na vida dessas comunidades”, destaca Polo.