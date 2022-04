Seduc oferece 24 mil acessos gratuitos à plataforma 'Me Salva!' para estudantes da rede estadual

Parceria entre a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), a prefeitura de Porto Alegre e a plataforma de estudos 'Me Salva!', com o apoio do Arco Instituto, disponibilizará 24 mil acessos gratuitos à plataforma para os alunos do 3º ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino.

Com o intuito de auxiliar os estudantes para o Enem e exames vestibulares, a 'Me Salva!' oferece, por meio de acesso a conteúdo didático, apoio na criação de rotinas de estudo e de preparação emocional, acompanhamento da própria evolução em atividades e simulados, banco de provas com mais de 12 mil exercícios e conexão com um fórum de dúvidas com a comunidade de estudantes.

O acesso à plataforma é gratuito, e os interessados deverão fazer a inscrição desta terça (19/04) até domingo (24/04). Após esse prazo, os estudantes serão selecionados a partir dos critérios de vulnerabilidade e ordem de inscrição. A partir do dia 2 de maio, os estudantes já poderão acessar gratuitamente todas as funcionalidades da 'Me Salva!'.

Conforme a secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, esta é mais uma ferramenta de apoio pedagógico para que os estudantes possam se preparar para as provas que definirão o seu futuro profissional. “Além da recuperação e aceleração das aprendizagens perdidas na pandemia, que ocorre por meio do programa Aprende Mais, queremos que os jovens da rede estadual de ensino tenham os mais variados recursos para alcançar os seus objetivos de vida. Temos o Pré-Enem, com exibição diária na TVE e no canal do Youtube TV Seduc RS, e, agora, temos o 'Me Salva!'. Essas duas ações irão impulsionar nossos estudantes e proporcionar o conhecimento necessário para as provas”, destaca.

Desde 2012, mais de 20 milhões de pessoas já foram impactadas pelo canal do Youtube, site e apps do 'Me Salva!'. Fazer da educação o motor para ir em busca dos seus próprios sonhos: é essa influência positiva que queremos causar nos nossos parceiros de estudos. Os nossos estudantes são muitos, mas são únicos. Cada conquista, cada aprovação possui sabor de vitória para o nosso time, que acredita na transformação de realidades através da educação”, conta Miguel Andorffy, fundador da plataforma.