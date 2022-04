Veículos EBC preparam programação especial para os 62 anos de Brasília

Começa hoje (18) a programação comemorativa em alusão aos 62 anos de Brasília naTV Brasil,Agência BrasileRádio Nacional. Reportagens especiais, participações ao vivo e matérias dedicadas à comemoração da data, celebrada no dia 21, ganham destaque na grade dos veículos da radiodifusora pública durante toda a semana, até o dia 23 de abril.

NaTV Brasil, o telejornalRepórter DFserá transmitido a partir das ruas da cidade. A partir de hoje, o apresentador Giulianno Cartaxo e repórteres daTV Brasilestarão em pontos marcantes de Brasília. Direto da Praça das Fontes, na Torre de TV; Ponte JK; Museu Vivo da Memória Candanga; Praça dos Três Poderes, e Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, convidados ajudarão a contar um pouco da história candanga, do presente e fazer projeções para o futuro da capital federal. O noticiário é exibido de segunda a sábado, às 12h.

Também neste dia 18, o programaSem Censura, às 21h, será comemorativo à data, com o escritor João Carlos Amador , num papo com a jornalista e apresentadora Marina Machado contando histórias e curiosidades sobre a cidade. Outros dois entrevistadores convidados, brasilienses de carteirinha, completam a edição especial da produção.

NaAgência Brasil, no dia 21, você poderá conferir a matéria sobre os preparativos para as comemorações do aniversário e também a influência econômico-cultural e social do Distrito Federal (DF) hoje para a região do Entorno e o país. No mesmo dia, a agência de notícias também publica especial sobre Brasília à noite, mostrando a vida dessa metrópole no momento mais agitado, a da volta para casa.

A comemoração naRádio Nacionalserá marcada pela volta das transmissões externas na programação ao vivo. Em 21 de abril, começando às 8h, o programaRevista Brasilserá transmitido do Parque da Cidade. No local, serão recebidos artistas locais e pioneiros da cidade para apresentações e entrevistas falando de seu amor por Brasília. Um repórter da emissora também fará cobertura jornalística com os frequentadores do parque. A partir de 10h, volta ao ar oRevista Brasília, especialmente para o aniversário da capital, com matérias, entrevistas e músicas que mostram a diversidade cultural brasiliense. O programa continuará sendo apresentado de segunda a sexta.

Confira também, de 18 a 21 de abril, matérias especiais alusivas aos 62 anos de Brasília na programação daNacional.

Você pode interagir pelas redes sociais dos veículosEmpresa Brasil de Comunicação - EBCpor meio das hashtags#Brasília62anose#AniversárioBrasília. Confira os perfis abaixo e participe!

Ao vivo eon demand

Acompanhe a programação daTV Brasilpelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize!

Seus programas favoritos estão noTV Brasil Play, pelo endereço play.ebc.com.br ou por aplicativo nosmartphone. Oapppode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

Revista Brasil – de segunda a sexta, de 8h às 10h // Revista Brasília – de segunda a sexta, de 10h às 12h

