Preço da gasolina no Brasil sobe mais de 30% em 12 meses

O preço médio da gasolina no Brasil fechou a primeira quinzena de abril em R$ 7,49 – o maior valor já registrado. Em comparação com março, quando a média nacional era de R$ 7,28, o valor subiu 2,88%. Nos últimos 12 meses, a alta foi de 30,69%. As informações constam em levantamento feito pela ValeCard – empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 13 de abril com o cartão de abastecimento da ValeCard em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que apenas a Bahia (-2,03%) registrou queda no valor do combustível na primeira quinzena do mês.

Entre os estados que registraram as maiores altas estão Piauí (5,03%), Paraná (4,03%) e Pernambuco (3,93%). As três unidades federativas que tiveram a média mensal menos afetada pela alta da gasolina foram Santa Catarina (1,91%), Rio Grande do Sul (1,97%) e Rio Grande do Norte (2,23%).

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.