Produção de motocicletas tem alta de 37% no primeiro trimestre

A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus teve um crescimento de 37,8% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. Foram fabricadas, de janeiro a março, 327,1 mil veículos de duas rodas, segundo balanço divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO).

Em março, a produção de motocicletas superou em 8,4% os resultados do mesmo mês de 2021, com a fabricação de 136,5 mil unidades. Para o presidente da ABRACICLO, Marcos Fermanian, a alta neste início de ano compensa as perdas enfrentadas durante a pandemia de Covid-19. — Conseguimos recuperar um pouco do que nós perdemos nos meses anteriores — enfatizou o dirigente na apresentação dos dados.

Apesar da melhora, Marcos Fermanian afirmou que a indústria de motos ainda busca retomar os patamares de 2011, quando chegaram a ser fabricadas mais de dois milhões de unidades por ano. — Ainda estamos muito distantes do nosso período alvo. A perspectiva é que gradualmente a gente continue avançando e chegue no patamar de dois milhões novamente — disse o dirigente.

Segundo o presidente da ABRACICLO, a indústria ainda é afetada pelos problemas logísticos causados pela pandemia. No entanto, ele acredita que este não será um entrava para a expansão do setor de motos neste ano. — Cada marca tem lidado com pequenos entraves no dia a dia. De forma geral nossa indústria tem conseguido suplantar essas dificuldades, em linhas gerais estamos conseguindo avançar bem este ano — avaliou Marcos Fermanian.

