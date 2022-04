Criminosos fecham acesso a Guarapuava em tentativa de assalto

Mais de 30 criminosos fortemente armados tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores, em Guarapuava, na região central do Paraná, durante a noite de domingo (17) e madrugada desta segunda-feira (18), segundo a Polícia Militar (PM). Dois policiais e três moradores ficaram feridos.

De acordo com relato de testemunhas, os assaltantes fizeram moradores como refém e fecharam os acessos da cidade.

Testemunhas disseram ainda que os criminosos colocaram fogo em dois veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar para dificultar a ação dos agentes de segurança.

Houve confronto armado e pelo menos dois policiais foram baleados. A prefeitura informou que pelo menos três civis ficaram feridos na ação, mas sem gravidade.

O Exército foi acionado para reforçar a segurança. Enquanto isso, moradores ouviram diversos disparos.

Por volta das 5h45, a Polícia Militar informou que os criminosos conseguiram fugir rumo ao interior do estado.

