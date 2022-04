Delegado Fábio Motta Lopes assume como chefe de Polícia Civil

O governador Ranolfo Vieira Júnior participará, nesta segunda-feira (18/4), às 14h, da solenidade de transmissão de posse dos cargos de chefe da Polícia Civil e subchefe da Polícia Civil gaúcha. A delegada Nadine Anflor transmitirá o cargo para o delegado Fábio Motta Lopes, que até então ocupava o cargo de subchefe de Polícia. O delegado Vladimir Urach, que ocupava o cargo de diretor do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), assumirá como subchefe de Polícia.

O evento ocorrerá no Palácio da Polícia, no auditório Cícero do Amaral Viana, localizado na avenida João Pessoa, 2.050, bairro Farroupilha, em Porto Alegre.

Aviso de pauta

O quê: solenidade de transmissão dos cargos de chefe de Polícia e subchefe de Polícia

Quando: segunda-feira (18/4), às 14h

Onde: auditório Cícero do Amaral Viana do Palácio da Polícia, avenida João Pessoa, 2.050, 1° andar - bairro Farroupilha, Porto Alegre