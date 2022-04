Hoje é Dia: Páscoa, Tiradentes e aniversário de Brasília são destaques

O Hoje é Dia, da semana entre os dias 17 a 23 de abril, traz uma agenda movimentada. Neste domingo (17), a semana já começa com uma das maiores celebrações do calendário cristão, a Páscoa. Os próximos dias também terão um feriado nacional: na quinta-feira, dia 21 de abril, é o Dia da Inconfidência Mineira. A data homenageia José Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes.

Veículos daEmpresa Brasil de Comunicaçãojá destacaram, algumas vezes, a data. Em 2018, o programaNa Trilha da História, dasRádios EBC, contou detalhes sobre a Inconfidência Mineira . No ano passado, oRepórter Brasilfalou sobre a data.

Também no dia 21, a capital federal e sua principal universidade pública fazem aniversário. A Universidade de Brasília (UnB) completa 60 anos e Brasília completa 62 anos. A cidade já foi homenageada algumas vezes em veículos daEBC. Em 2016, oPortal EBCdestacou imagens que mostram que a cidade vai muito além da Esplanada dos Ministérios. Já em 2020, oRepórter Brasilrelembrou o local onde Brasília foi construída.

Datas comemorativas

A semana também é repleta de datas comemorativas e marcantes na história do Brasil. O dia 19 de abril é marcado pelo “Dia do Índio” (saiba como a data surgiu aqui) e pelo “Dia do Exército Brasileiro”. No ano passado, o programa Recados (da Rádio Nacional Alto Solimões) falou sobre a data e explicou o seu significado.

O dia 20 de abril é marcado pelo chamado “Dia do Disco” (uma homenagem ao músico Ataufo Alves). Em 2018, oHistória Hoje, daRadioagência Nacionalcontou detalhes sobre a data:

Outras duas datas comemorativas da semana são, também, diretamente ligadas a figuras marcantes do país. O dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil. A data é uma homenagem a Monteiro Lobato, que nasceu nesta data em 1882. Em 2019, oRepórter Brasilfalou sobre a data e sobre a biografia do escritor:

Já o dia 23 é o Dia Nacional do Choro. A data foi criada em homenagem ao maestro Alfredo da Rocha Vianna Filho, mais conhecido como Pixinguinha, que nasceu neste dia em 1897. Em 2017, oCaminhos da Reportagemfez uma homenagem a ele:

Nascimentos, mortes e datas históricas

Outras figuras marcantes também são lembradas na semana. No dia 19, o jogador Rivaldo (campeão mundial pela seleção brasileira em 2002) completa 50 anos. No mesmo dia, o nascimento do ex-presidente Getúlio Vargas completa 140 anos. Também completa 140 anos no dia 19 a morte de Charles Darwin. Um episódio de sua vida (quando ele veio ao Brasil) foi contado noHistória HojedaRadioagência Nacional.

No dia 20, aRádio MEC, emissora daEmpresa Brasil de Comunicação, completa 99 anos no ar , no dia 22 o descobrimento do Brasil pelos portugueses completa 520 anos e no dia 23 a morte da militante Olga Benário Prestes completa 80 anos. A história dela foi contada pelo programaEspaço Público, daTV Brasil, em 2015.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: