Terceira edição do Pré-Enem Seduc RS começa na segunda, dia 18

Com a finalidade de oferecer aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aos estudantes gaúchos, o governo do Estado lança a 3ª edição do Pré-Enem Seduc RS. Realizado por meio da Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e da Secretaria de Comunicação (Secom), o projeto terá exibição diária na TVE, de segunda a sexta-feira, das 16h às 17h30, entre os dias 18 de abril e 18 de novembro. As aulas também serão transmitidas e ficarão disponíveis pelo canal doYoutube TV Seduc RS.

Para os professores que participarão novamente da ação, poder desenvolver um trabalho com os alunos por mais tempo gera grande expectativa. “Estou trabalhando a disciplina de Química no Pré-Enem pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, entrei no meio do período letivo e agora pretendo poder integrar a equipe até o final do ano. Gostaria de ajudar os alunos a atingirem desempenhos melhores no Enem”, conta a professora Camila Grandini, da 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

De acordo com o professor Clênio Vidnei Mazzonnetto, da 20ª CRE, o Pré-Enem Seduc RS é um facilitador que está ao acesso de toda comunidade escolar gaúcha. “Eu participei do curso no ano passado com o componente curricular de História. Agora, estou lecionando Filosofia e Sociologia. Acredito que o Pré-Enem serve como suporte à visão do professor na sala de aula. Não substitui os conhecimentos aprendidos em sala de aula, mas complementa. É uma excelente oportunidade para que os alunos possam estudar no momento que ficar melhor para eles”, afirma.

Serão oferecidos os componentes curriculares de Física, Química, Biologia, Matemática, História, Geografia, Filosofia e Sociologia, Literatura, Língua Portuguesa, Artes, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) e Redação.

As transmissões contarão com a presença de 11 professores e terão novamente a participação de tradutoras da Língua Brasileira de Sinais (Libras), que garantirão acessibilidade a todos os encontros.

As aulas seguem a Matriz de Referência do Enem e são estruturadas de forma interdisciplinar, com realização de exercícios de exames anteriores, sempre levando em consideração os temas contemporâneos transversais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).