Nome: Irma Florentina Conte Sangaletti

Idade: 89 anos

Data do óbito: -

Atos Fúnebres: Capela Nossa Senhora do Carmo em Capoeira Grande – Barra do Guarita

Sepultamento: seu sepultamento será as 14:00hs de hoje no Cemitério da Comunidade de Capoeira Grande – Barra do Guarita