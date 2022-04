Ministério da Justiça leiloa 125 veículos apreendidos no Rio

O Ministério da Justiça e Segurança Pública leiloa hoje (14) 125 veículos apreendidos pela Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Os lances poderão ser feitos no sitedo leiloeiro .

Os lances mínimos mais baixos são de duas motocicletas de 2008, uma Dafra/Speed 150 e outra Yamaha/125 K, ambas em estado de sucata. É possível oferecer R$ 80 por cada uma.

O leilão já começou, e o lance mais alto oferecido até o momento é de R$ 84 mil por um caminhão Mercedes Benz/L 1620, ano 2010/2011

O Ministério da Justiça espera arrecadar mais de R$ 1 milhão, que serão destinados a ações policiais de combate ao crime. Desde 2019, já foram realizados mais de 415 leilões com 10 mil bens apreendidos em todo o país, num total de R$ 600 milhões.