Santos arranca vitória sobre Universidad de Quito na Sul-Americana

O Santos alcançou os primeiros três pontos na atual edição da Copa Sul-Americana, pois arrancou uma vitória de 3 a 2 sobre a Universidad de Quito (Equador), nesta quarta-feira (13) no estádio da Vila Belmiro, pela segunda rodada do Grupo C da competição. Com este triunfo o Peixe assume a vice-liderança da chave.

???????? Peixe grande! O @SantosFC bateu a @UCatolicaEC por 3-2 na Vila Belmiro e conquistou seus primeiros pontos na CONMEBOL #Sudamericana . pic.twitter.com/cgNNxjQovF — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 14, 2022

Jogando em casa, diante de mais de 9 mil torcedores, o Santos abriu o placar cedo, aos 14 minutos, quando o equatoriano Jhojan Julio aproveitou cruzamento de Madson para fazer de cabeça.

Porém, os visitantes conseguiram virar o marcador antes do intervalo. Aos 25, Cristian Martínez empatou ao bater na saída do goleiro João Paulo, e aos 42 a virada veio graças a chute forte de Kevin Minda.

Na volta do intervalo o Santos se animou, em especial com a entrada do atacante Léo Baptistão, que empatou aos 32 minutos em gol em cobrança de pênalti. Com a igualdade no marcador o Peixe assumiu o controle da partida, e chegou à vitória aos 39 minutos, com o equatoriano Bryan Angulo.

Agora, o Santos volta as atenções para o Brasileiro, onde recebe o Coritiba no domingo (17).

Derrota do Dourado

Outro brasileiro a entrar em campo nesta terça pela Sul-Americana foi o Cuiabá, que perdeu de 2 a 0 para o Racing (Argentina) no estádio El Cilindro. Este resultado deixou o Dourado na segunda posição do Grupo B da Sul-Americana, com três pontos.

????????????????? Deu @RacingClub ! Vitória em casa por 2-0 sobre o @CuiabaEC para se manter invicto e assumir a liderança do Grupo B da CONMEBOL #Sudamericana . #GrandeConquista pic.twitter.com/P1guOWhNK7 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 14, 2022

O triunfo da equipe argentina foi construída com gols de Javier Correa, aos 25 minutos do primeiro tempo, e de Alcaraz, aos 19 da etapa final.

O Dourado volta a entrar em campo no sábado (16), quando recebe o Fluminense na Arena Pantanal.