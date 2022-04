SEAPDR começa a coleta de produtos vegetais no Rio Grande do Sul

O Departamento de Defesa Vegetal (DDV), da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), iniciou no mês de março a coleta de produtos vegetais no varejo de diversas regiões do Estado, tendo por objetivo verificar a qualidade dos produtos vegetais referentes à presença de resíduos de agrotóxicos. Neste ano, vão ser analisadas amostras de alface, banana, batata-doce, citros, feijão e tomate.

No mês de março, foram coletadas 12 amostras. E até o final do levantamento, devem ser coletadas 93 amostras. Os fiscais estaduais agropecuários, responsáveis pelo trabalho, vão fazer a coleta nas regiões de Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa, Osório, Pelotas, Lagoa Vermelha, Erechim, Uruguaiana, São Luiz Gonzaga, Estrela e Passo Fundo.

As amostras serão encaminhadas para Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDAs) dos estados de Goiás e Minas Gerais.

O trabalho faz parte do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal (PNCRC) e tem como objetivo monitorar e fiscalizar os resíduos de agrotóxicos e de contaminantes químicos e biológicos em produtos de origem vegetal.

O Rio Grande do Sul é o único Estado do país que tem um convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para fazer as coletas do PNCRC. Nos outros estados, as coletas são realizadas pelos auditores do MAPA.

Entre 2015 e 2018, o objetivo da coleta era fazer um monitoramento dos produtos vegetais. A partir de 2019 passou a ter um caráter fiscalizatório, podendo gerar a lavratura de autos de infração contra os responsáveis pelo produto contaminado.

As amostras:

Desde 2015 até 2021 a SEAPDR coletou 773 amostras dos seguintes produtos: abacaxi, cebola, goiaba, alho, citros (laranja), banana, maçã, pimentão, beterraba, batata, amendoim, tomate, trigo, uva, pera, soja, milho, arroz (polido e integral), kiwi, morango e feijão.

A média de inconformidades registradas até 2021 foi de 8,9%, sendo os principais motivos os agrotóxicos encontrados acima do limite máximo de resíduos, agrotóxicos de uso não permitido para a cultura e agrotóxicos proibidos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.