Em Torres, governador participa da abertura do Festival de Balonismo e inaugura projeto para potencializar eventos no Estado

O governador Ranolfo Vieira Júnior estará em Torres nesta quinta-feira (14/4) para participar da abertura do 32º Festival Internacional de Balonismo. O governador participa de um voo inaugural de balão, às 16h, e do ato oficial de abertura do evento, às 19h, no Parque do Balonismo.

Também nesta quinta (14), às 17h, o Gabinete do Governador será transferido temporariamente para Torres, inaugurando um projeto que vai levar a sede do governo gaúcho para todas as regiões do Estado.

O objetivo é aproximar o governo dos municípios, potencializando grandes eventos do Rio Grande do Sul. Ao longo do projeto, as agendas priorizarão pautas pertinentes ao desenvolvimento econômico e social da região em que estiver instalado o Gabinete do Governador.

Aviso de pauta

O quê: abertura do 32º Festival Internacional de Balonismo e instalação do Gabinete do Governador em Torres

Quando: quinta-feira (14/4), a partir das 16h

Local: Parque do Balonismo - Torres