Investimento do Estado em rodovias federais já ultrapassa R$ 100 milhões

O governador Carlos Moisés afirma que a injeção de valores é necessária diante da morosidade dos trabalhos realizados até 2021. Ele ressalta que o Governo do Estado está aportando recursos em rodovias federais, estaduais e também municipais.

“Estamos colocando o dinheiro nas obras mais importantes para a população de Santa Catarina. Não importa se elas são federais, estaduais ou municipais. Quem trafega por elas somos nós, catarinenses. As duplicações da 470 e 280 tirarão da agenda dois gargalos para o nosso desenvolvimento, trazendo mais segurança e salvando muitas vidas. O mesmo acontece na BR-163, lá no Extremo Oeste. Na Serra da Rocinha, criaremos um corredor que facilitará o escoamento da produção gaúcha pelo Porto de Imbituba”, destaca o chefe do Executivo estadual.

Dos R$ 106 milhões investidos até o momento, pouco mais R$ 40 milhões foram investidos no lote 1 da BR-470, entre Navegantes e o acesso para Luiz Alves. O lote 2 recebeu R$ 18,5 milhões, enquanto os lotes 3 e 4 receberam R$ 6,9 milhões e R$ 4,5 milhões, respectivamente. Somados aos quase R$ 2 milhões gastos em supervisão, chega-se a um montante de R$ 72 milhões para acelerar a duplicação da principal rodovia do Vale do Itajaí. Ao todo, o Governo do Estado investirá R$ 300 milhões na obra.

A paraibana Rebeca da Silva Nascimento trabalha como recepcionista em um hotel às margens da BR-470, em Navegantes. Ela se mudou para Santa Catarina no começo de 2021 e, desde outubro, percebeu um incremento no número de máquinas e trabalhadores na pista.

“Eu tenho percebido que os operários estão se empenhando cada dia mais na obra. A gente vê caminhões chegando toda hora. Eu enxergo isso de uma maneira positiva. Isso tem aumentado a nossa esperança de que essa duplicação finalmente vai ficar pronta. O Governo está pensando na população”, diz Rebeca.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

BR-280

No trecho federal da BR-280, o investimento do Governo do Estado está concentrado na cidade de Araquari, onde foram repassados quase R$ 8 milhões nos trabalhos de duplicação. No total, foram separados R$ 50 milhões para a obra. O técnico agropecuário Moacir Soares Pereira mora há 40 anos ao lado da rodovia, no Bairro Colégio Agrícola. Em meados de março, os trabalhadores estavam alargando a pista bem em frente a sua residência. Mesmo com a necessidade de desapropriar um pedaço do seu terreno, ele conta que está feliz com o andamento dos serviços.

Pereira elogia a atitude do governador Carlos Moisés de alocar recursos do Tesouro estadual na obra, mesmo sendo de responsabilidade do Governo Federal. “Desde 1980, quando eu vim para Araquari, já se fala da necessidade dessa duplicação, principalmente no trecho entre o Centro e aqui no Bairro Colégio Agrícola. Essa obra está pegando corpo e isso nos deixa muito esperançosos. De outubro para cá, é outro ritmo. Com ela pronta, nós vamos ter muito mais tranquilidade. Essa ideia do governador é muito louvável. Aqui transita o catarinense e o brasileiro, mas ela ajuda em especial a comunidade deBR que ficavam sempre à mercê. O governador acertou no alvo com essa iniciativa. Ainda mais no sentido de salvar vidas, pois é isso que a duplicação significa, no fim das contas”, opina o morador.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Thiago Vieira, explica que, além do trecho federal, o Executivo catarinense também está investindo mais de R$ 150 milhões na duplicação do trecho estadualizado da rodovia, em Guaramirim.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

BR-163

No Extremo Oeste, o Governo do Estado irá repassar R$ 100 milhões na revitalização da BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Desse total, cerca de R$ 11,5 milhões já foram pagos. A rodovia é considerada um importante corredor logístico, principalmente para o escoamento da produção agropecuária. Os serviços incluem a colocação de uma nova camada asfáltica. As pistas centrais serão em concreto (pavimento rígido), com a criação de terceiras faixas, assim como uma nova sinalização horizontal.

A recuperação da rodovia é aguardada com expectativa por agricultores, transportadores, turistas e moradores da região, como relata o motorista Tainã Rinaldi Bressan, de Guaraciaba. “Enfrentamos muitos buracos e lidamos com a falta de sinalização. Estava mais do que na hora das obras saírem do papel. Vai melhorar o fluxo do trânsito, assim como teremos mais segurança, fator fundamental para quem trafega por aqui. Esses recursos do Governo do Estado na BR são um investimento muito bem aplicado. Todo mundo usa e nada mais justo do que termos essas melhorias.”

Adriano Faustino de Lima, de Cascavel, no Paraná, usa a rodovia frequentemente e também enfatizou a importância das obras. “Temos familiares no Rio Grande do Sul e passamos por esta estrada para visitá-los. Precisamos de segurança e qualidade na via. Essas obras são importantes, espero que sejam concluídas logo. Vai melhorar a logística também”, afirmou.

BR-285

Na Serra da Rocinha, no Extremo Sul catarinense, o Governo do Estado já pagou R$ 13,5 milhões de um total de R$ 15 milhões. A conclusão da BR-285, entre Timbé do Sul e a fronteira com o Rio Grande do Sul, representa a criação de um novo corredor entre Brasil, Argentina e Chile. Além disso, será facilitado o acesso dos produtores gaúchos ao porto de Imbituba, mais próximo do que o terminal da cidade de Rio Grande.