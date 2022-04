Pavimentação da ERS-403 avança na região Central

Uma das principais obras rodoviárias da região Central do Rio Grande do Sul terá mais uma etapa concluída. A partir de maio, os usuários da ERS-403, entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo, poderão circular por mais quatro quilômetros de estrada asfaltada.



Os serviços mais avançados estão entre os km 21 e 25, próximo ao limite dos dois municípios. Nesse trecho, o pavimento já está quase pronto e, posteriormente, receberá sinalização. As ações são executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

“Trabalhamos de forma ininterrupta na ERS-403 desde 2020 e intensificamos os trabalhos com a liberação de R$ 30 milhões pelo programa Avançar, necessários para a conclusão definitiva da rodovia”, afirma o diretor geral do Daer, Luciano Faustino. “Será um ganho logístico enorme para o Vale do Rio Pardo e a região Central, que terão mais eficiência no transporte de arroz, tabaco, gado e outros produtos que movimentam a economia local.”

Com o novo trecho pronto, restarão 19 quilômetros dos 27 previstos inicialmente no Plano de Obras 2021-2022 do governo do Estado. A estimativa é de que a pavimentação total da ERS-403 ocorra até o final deste ano.

“Estamos com frentes de serviços em diversos pontos da rodovia, em etapas que vão da terraplanagem à implantação da capa asfáltica”, detalha o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Daer, Richard Polo. “O cronograma está dentro do esperado e, hoje, reunimos todas as condições para que a entrega dessa obra possa em breve ser comemorada pela comunidade regional.”