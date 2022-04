Missão da CPLP atuará como observadora das eleições de outubro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou hoje (12) que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) atuará como observadora nas eleições de outubro. Será a primeira vez que a entidade estará presente no Brasil para acompanhar o pleito nacional.

Durante a eleição, os membros que forem designados para o trabalho de acompanhamento do processo brasileiro terão acesso às instalações e aos centros de votação da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a medida vai permitir a análise da transparência e a integridade das eleições, além da troca de experiências para o aprimoramento do processo eleitoral.

A participação de observadores internacionais nas eleições é um procedimento tradicional no TSE e já foi utilizado em outras eleições no país. Em 2020, uma missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) acompanhou a realização do pleito municipal.

Neste ano, o TSE também convidou missões da União Europeia, da OEA, do Parlamento do Mercosul (Parlasul), da Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais (Ifes) e a União Interamericana de Organismos Eleitorais (Uniore). As tratativas ainda estão em andamento, e a presença das entidades ainda não foi confirmada.