SP autoriza construção de 350 unidades habitacionais em Paraisópolis

A prefeitura de São Paulo autorizou hoje (12) o início das obras de construção do Parque Sanfona, conjunto com 349 unidades habitacionais em Paraisópolis, comunidade na zona sul da capital paulista. As famílias que serão contempladas foram removidas de áreas de risco da região e recebem auxílio aluguel.

O empreendimento terá áreas de lazer e apartamentos com 52,3m² com dois dormitórios, sala de estar e jantar, cozinha, banheiro e área de serviço. O investimento total nas obras é de R$ 55,4 milhões, sendo R$ 12,6 milhões de recursos municipais, e R$ 42,8 milhões de recursos federais.

A entrega das chaves está prevista para o segundo semestre de 2024. Não foi divulgado o valor das parcelas a serem pagas pelas famílias.

“Nosso compromisso em contrato é concluir as obras até outubro de 2024, mas como o dinheiro já está em caixa e o pagamento é pela medição do que é feito, acredito que esse prazo vai ser antecipado pela construtora”, disse o prefeito Ricardo Nunes.

Segundo a prefeitura, de 2017 até o momento, a gestão municipal entregou mais de 32 mil moradias por meio de ações realizadas em parceria com os governos estadual, federal e a iniciativa privada. Atualmente, na capital paulista, 23 mil famílias vivem com o auxílio aluguel.