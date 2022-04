Leilão para concessão de rodovias no RS será nesta quarta (13), na B3

O governo do Estado e a Bolsa de Valores B3, em São Paulo, realizam nesta quarta-feira (13/4), às 14h, leilão para a concessão de rodovias integrantes do Bloco 3 do programa de Parcerias RS. São estradas na Serra e no Vale do Caí.

No total, serão 271,5 quilômetros de rodovias concedidos, que receberão R$ 3,4 bilhões em investimentos durante a concessão de 30 anos. A estruturação do projeto de concessão foi elaborado em conjunto pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), pela Secretaria Extraordinária de Parcerias (Separ) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Jornalistas poderão acompanhar o leilão presencialmente na B3, em São Paulo, ou pela internet (https://www.tvb3.com.br). Para participar da coletiva de imprensa, é preciso confirmar presença para a B3 pelo e-mail [email protected], informando se será presencial ou pela plataforma Zoom.

Aviso de pauta

O quê: leilão para concessão de rodovias do Bloco 3 do programa de Parcerias RS

Quando: quarta-feira (13/4), às 14h

Onde: B3 - São Paulo

Plataforma: TV B3 -https://www.tvb3.com.br