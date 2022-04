Governador Ranolfo visita chefes do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas

Governador Ranolfo esteve reunido com Postal, presidente do TCE-RS, e com Da Camino, procurador-geral do MPC - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior deu seguimento, na tarde desta segunda-feira (11/4), às visitas aos chefes de Poderes e órgãos autônomos. O governador esteve na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na primeira visita como governador do Estado. Foi recebido pelo presidente do TCE, Alexandre Postal, e pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Geraldo Da Camino.

“Mais uma oportunidade de reforçar o bom relacionamento sempre travado entre o Executivo e o TCE e o MPC. Já estive aqui muitas vezes, e agora, pela primeira vez como governador. Tenho certeza de que manteremos uma relação republicana, guardadas as atribuições profissionais de cada ator”, destacou o governador.

O presidente Alexandre Postal reforçou que a instituição está à disposição do governo do Estado. “Sinta-se em casa e não hesite em nos procurar”, afirmou.

Na semana passada, o governador esteve com a desembargadora Iris Helena Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), com o procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, e com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Valdeci Oliveira.

Ainda nesta segunda (11), Ranolfo participa da cerimônia de recondução e de posse do defensor-público geral, Antonio Flávio de Oliveira.