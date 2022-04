Com recursos de R$ 125,9 milhões, Estado lança edital para pavimentação entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A estrada de terra sinuosa e estreita na SC-108, entre Anitápolis e Santa Rosa de Lima, dará lugar a uma rodovia asfaltada. Na tarde desta segunda-feira, 11, o Governo do Estado lançou o edital de licitação para a pavimentação, uma demanda de cinco décadas da região. O trecho de 26 quilômetros receberá investimentos previstos de R$ 125,9 milhões.

O ato foi realizado na Câmara de Vereadores de Anitápolis, com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Augusto Vieira, que destacou que pavimentar toda a SC-108 foi elencado como prioridade do governo Carlos Moisés .

“São três trechos a serem asfaltados. O primeiro está em obras: de Praia Grande a Jacinto Machado. Hoje lançamos o edital para o segundo. Quem vive na região sabe a importância deste asfalto, não só para o escoamento da produção e da integração regional, mas sobretudo para levar dignidade e qualidade de vida às pessoas. E agora, vamos prospectar a próxima etapa de Major Gercino a Angelina. O projeto está pronto e até o fim do mês devemos lançar o edital”, enfatizou o secretário.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A prefeita de Anitápolis, Solange Back, destacou que a estrada é muito importante para o escoamento da produção de toda região do Vale do Braço Norte, principalmente com destino à Serra e ao Oeste. Caminhões que não podem subir a Serra do Rio do Rastro e do Corvo Branco e têm que usar a BR-101 por Tubarão até Palhoça e acessar a BR-282 até Rancho Queimado poderão pegar essa ligação. O trecho deve diminuir a distância em mais de 100 quilômetros de uma região para outra.

“É a realização de um sonho. Tem muita gente que não acredita que a pavimentação será executada, porque já foram muitas as promessas e nada saiu do papel. Agora, estamos formalizando isso com a autorização do edital. É um grande passo. Nossos agradecimentos ao governador Carlos Moisés e ao secretário Thiago. Afirmo que é o governo que mais descentralizou recursos para os municípios. Isso é inédito em Anitápolis”, pontuou a prefeita.

Na avaliação do prefeito de Santa Rosa de Lima, Salésio Wiemes, a pavimentação vai trazer um novo tempo de desenvolvimento para a região. "Hoje o dia é de agradecimento. É um asfalto que vai encurtar distâncias e promover desenvolvimento e turismo. É uma obra que não liga apenas dois municípios, mas duas grandes regiões, Grande Florianópolis e Sul”, disse.

Serão feitos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, sinalização, meio ambiente, além de serviços complementares. A obra faz parte do Programa Novos Rumos. O prazo de execução é de 30 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

A importância para a comunidade

Morador de Anitápolis, João de Almeida Coelho Sobrinho, 85 anos, lembrou que desde a infância sabe sobre a necessidade da obra. “Já tínhamos até perdido a esperança. Hoje estou muito feliz em saber que o asfalto será feito. Já andei muito nessa estrada de chão e agora espero para percorrer a via com asfalto” comemorou.

Ivo Schreiber tem três aviários com 60 mil frangos por lote na região. Disse que a obra será fundamental para o progresso e até mesmo para futuramente ampliar os negócios. “Eu tenho granja há 23 anos. No início eram usados carros menores para o transporte e hoje são caminhões maiores e a estrada não comporta mais. Encontramos muitas dificuldades com as más condições da via. Com certeza, o asfalto é uma grande conquista. Tendo boas condições de infraestrutura vamos até pensar em ampliar nossos negócios na agricultura,” contou.

Autoridades no lançamento do edital

O ato foi acompanhado pelos deputados estaduais Nazareno Martins, Dirce Heiderscheidt, Luiz Fernando Vampiro, Volnei Weber, Marcos Vieira, presidentes do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, perito-geral da Polícia Científica, Giovani Adriano, da Celesc, Cleicio Poletto Martins, secretário adjunto da Infraestrutura, Alexandre Martins, vice-prefeito de Anitápolis, Rogério Hasse, presidente da Câmara de Vereadores, Salésio Effting, além de outras autoridades e comunidade.