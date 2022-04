Governador se reúne com integrantes da Associação Rio-grandense de Transporte Intermunicipal

Ranolfo representantes da RTI no Gabinete do Governador - Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior recebeu, na manhã desta segunda-feira (11/4), no Palácio Piratini, representantes da Associação Rio-grandense de Transporte Intermunicipal (RTI). Na reunião, o governador ouviu do presidente da RTI, Hugo Eugênio Fleck, as demandas do setor, que solicita apoio financeiro em função das perdas sofridas com a pandemia e a alta dos combustíveis.

O governador encaminhou a criação de um grupo de trabalho (GT), liderado pelo secretário de Apoio à Gestão Administrativa, Agostinho Meirelles, para analisar as demandas e buscar alternativas para o setor. O grupo vai incluir representações das secretarias da Fazenda, Logística e Transportes, Casa Civil e Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.

“É preciso pensar nas questões emergenciais, mas também em medidas que tenham efeitos em longo prazo”, disse o governador ao encaminhar a formação do GT.

Participaram da reunião, além do secretário Agostinho Meirelles, o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o secretário de Logística e Transportes, Luiz Gustavo de Souza, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano,Carlos Mallmann.