Governador assina convênio para asfaltar estrada do Ribeirão da Erva em Taió

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Uma demanda de décadas está mais próxima de sair do papel na cidade de Taió, no Alto Vale do Itajaí. O governador Carlos Moisés assinou na manhã desta segunda-feira, 11, um convênio de R$ 20,5 milhões com a prefeitura para o asfaltamento da estrada do Ribeirão da Erva, que liga as SCs 114 e 350. O trecho a ser pavimentado tem aproximadamente sete quilômetros e contempla o frigorífico El´Golli, um dos motores da economia de Taió.

“Essa é mais uma obra importante se concretizando, levando desenvolvimento econômico, melhorando a vida da comunidade. As parcerias que construímos para o bem das pessoas estão se transformando em entregas de grande relevância em todas as regiões de Santa Catarina", enaltece Carlos Moisés.

O prefeito de Taió, Horst Alexandre Purnhagen, conta que a pavimentação atende a um desejo antigo dos moradores da cidade. Além de beneficiar a comunidade de Ribeirão da Erva, o asfalto também é fundamental para a expansão do frigorífico. Atualmente, a unidade está sendo ampliada com o objetivo de iniciar os trabalhos de exportação do produto. Para isso, no entanto, há um pedido do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de que o local conte com um acesso pavimentado.