Frente Parlamentar pelo Livre Mercado tem novos dirigentes

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) é o novo presidente da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. O grupo reúne mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, e tem o objetivo de promover o debate sobre pautas liberais e desenvolver ações por mudanças que possam melhorar o ambiente de negócios no Brasil.

No discurso de posse, Marcel van Hattem lembrou o caráter suprapartidário do colegiado e destacou a importância dos parlamentares na formulação de leis que favoreçam o livre mercado.

“O sucesso do livre mercado no Brasil passa pelo sucesso da Frente Parlamentar do Livre Mercado, assim como o fracasso do livre mercado no Brasil passa pelo nosso insucesso. Porque a nossa responsabilidade é muito grande como legisladores”, disse Van Hattem. “Nós estamos trabalhando nas leis do nosso País, na fiscalização também dos órgãos públicos. E é, por isso, nosso dever fazer com que haja menos burocracia, que haja mais liberdade de mercado, que haja menos protecionismo no Brasil.”

Em seu discurso de posse, a nova vice-presidente da frente, senadora Soraya Thronicke (União-MS), afirmou que, apesar das diferenças que dividem o País, a questão econômica une a todos.

“Vivemos um momento de muita polarização de questões ideológica, mas isso é natural e é saudável, porque vivemos numa democracia”, disse a senadora. “Mas a questão econômica une todos os brasileiros. É uma pauta para todos”, afirmou.

O deputado Daniel Coelho (Cidadania-PE), que deixa a presidência do grupo, defendeu que a Frente pelo Livre Mercado é uma causa de toda a população. “Ela é a frente de todos os brasileiros que acreditam no livre mercado como um caminho para a gente encontrar o desenvolvimento econômico, para a gente encontrar, inclusive, o equilíbrio social no nosso País”, afirmou Coelho.

A Frente Parlamentar pelo Livre Mercado foi fundada em março de 2019.