Governador Ranolfo sanciona lei que altera o Fundovinos

O governador Ranolfo Vieira Júnior sancionará, nesta segunda-feira (11/4), no Palácio Piratini, o Projeto de Lei 72/2017, que altera o Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura do Estado (Fundovinos). A intenção da lei é garantir que os recursos do fundo sejam aplicados no desenvolvimento do setor da ovinocultura.

O Fundovinos foi criado em 1998, com recursos da cadeia produtiva – que movimenta em torno de R$ 1,5 milhão ao ano.

Aviso de pauta

O quê: sanção do Projeto de Lei 72/2017 que altera o Fundovinos

Quando: segunda-feira (11/4), às 12h

Onde: Galpão Crioulo - Palácio Piratini