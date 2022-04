Candidatos do concurso da Brigada Militar iniciam testes de capacitação física

Começaram os testes de capacitação física no concurso para os cargos de soldado da Brigada Militar. Essa etapa é eliminatória para preenchimento das 4 mil vagas abertas em edital. Ao todo, 4.109 candidatos irão participar dessa fase, que é a terceira prevista no edital, iniciada na sexta-feira (8/4) e que seguirá por 10 dias.

A atividade é dividida em três etapas, que consistem em realizar cinco flexões de barra, 40 abdominais em 60 segundos, além percorrer 2.500 metros em 12 minutos, para candidatos do sexo masculino. As candidatas do sexo feminino devem executar 20 segundos de isometria na barra fixa, 32 abdominais em 60 segundos e percorrer 2.100 metros em 12 minutos. A banca examinadora acompanha a prova com cronômetro e avalia a correta execução das atividades.

Os candidatos aprovados na segunda fase foram convocados para a terceira etapa por ordem crescente de classificação, devendo comparecer ao local de realização do exame com antecedência mínima de uma hora em relação ao horário fixado para o início da prova, portando documento de identidade.

Todos os aprovados nesta etapa serão chamados posteriormente para a quarta fase, que consiste em teste psicológico, composto por duas etapas obrigatórias, testagem coletiva e entrevista individual, não necessariamente nesta ordem.

• Clique aqui e acesse o edital com as datas e horários.