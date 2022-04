Escola Firjan Sesi oferece oficinas gratuitas de robótica e matemática

As Escolas Firjan Sesi recebem inscrições, até o próximo dia 17, para oficinas de Matemática Digital e Robótica, que somam mais de 1,6 mil vagas. Podem se inscrever, pela internet alunos do ensino regular matriculados em escola da rede pública ou bolsistas em colégios da rede privada.

Além dessas condições, os estudantes também devem estar no 2º segmento do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino médio e viver em lares com renda familiar mensalper capitade até 1,5 salário mínimo.

As aulas serão dadas de 25 de abril a 9 de dezembro. São 1.020 vagas para o curso de Matemática Digital e 660 para a o de Robótica.

A Oficina Firjan Sesi Matemática Digital terá formato híbrido, ao longo de 30 semanas, com atividades realizadas em plataforma virtual de games, e presencialmente nas escolas da instituição. Na região metropolitana, são 440 vagas, distribuídas nas escolas de Benfica (40); Duque de Caxias (80); Jacarepaguá (40), Laranjeiras (80); Maracanã (40); Nova Iguaçu (40); São Gonçalo (40) e Tijuca (80).

A Oficina Firjan Sesi de Robótica terá a mesma duração, porém formato totalmente presencial nas 17 unidades espalhadas pelo estado do Rio. Nesse caso, são 300 vagas na região metropolitana, distribuídas nas unidades de Benfica (40); Duque de Caxias (20); Jacarepaguá (40), Laranjeiras (80); Maracanã (20); Nova Iguaçu (20); São Gonçalo (40) e Tijuca (40).

Além das escolas da região metropolitana, há unidades em Barra do Piraí, Barra Mansa, Itaperuna, Macaé, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende, Três Rios e Volta Redonda.