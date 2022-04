IBGE reduz previsão, mas Brasil deve ter safra recorde de grãos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reduziu a estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado em março, a projeção é que o país feche 2022 com uma safra de 258,9 milhões de toneladas, 1% abaixo ou 2,7 milhões de toneladas a menos que o volume previsto no LSPA de fevereiro.

Mesmo com a redução da previsão de um mês para outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde este ano, com uma produção 2,3% acima, ou 5,7 milhões de toneladas a mais, que no ano passado, de acordo com o IBGE.

O recorde anterior havia ocorrido em 2020, quando foram produzidos 255,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas.

