Em Rodeio, Carlos Moisés autoriza pavimentações e anuncia novos investimentos

Após muito tempo de espera, o asfaltamento da SC-110 sairá do papel no trecho que corta o bairro Rodeio 32, na cidade de Rodeio, no Alto Vale. O governador Carlos Moisés esteve na região na manhã deste sábado, 09, para assinar a ordem de serviço dos trabalhos, que incluem também a revitalização da Rua Rio Belo. O ato faz parte de um pacote de investimentos de R$ 3,2 milhões do Governo do Estado no município.

Em seu discurso, o governador Carlos Moisés destacou o caráter municipalista da atual gestão. Ele disse que, assim como acontece em Rodeio, todas as cidades catarinenses estão recebendo aportes do governo estadual.

“Aqui em Rodeio, vamos tirar demandas importantes da agenda. Sabemos o quanto esse asfalto era aguardado. Um Governo municipalista se faz dessa maneira, colocando o dinheiro perto das pessoas, onde ele deve estar. Cuidar bem da gestão pública significa fazer mais entregas para a população. O sentimento é de alegria hoje”, afirmou o governador.

O trecho do bairro Rodeio 32 da SC-110 conta há mais de 40 anos com pavimento de pedras. Na década de 1980, a rodovia foi asfaltada em toda sua extensão, porém o antigo trecho foi mantido com lajotas. Com o passar do tempo e o aumento do tráfego pesado de caminhões, os moradores da comunidade começaram a reclamar do aparecimento de trincas nas casas. Por isso, o asfaltamento se faz tão necessário.

Um dos beneficiados será o aposentado Arcelino Brandt, de 59 anos. El mora há 25 anos às margens da rodovia e conta que, durante uma madrugada há cerca de 15 anos, uma grande rachadura se formou na sua residência depois da passagem de um caminhão bitrem.

“Eu senti a casa tremer. Agora, com o asfalto, isso vai ficar para trás. Essa é uma demanda muito antiga, que finalmente vai ser atendida. Eu vejo com muito bons olhos essa parceria do Governo do Estado com a prefeitura. É assim que se deve fazer política, distribuindo os recursos para todos, sem distinção”, opina o morador.

A ordem de serviço assinada neste sábado tem um valor total de pouco mais de R$ 2 milhões e inclui a revitalização da Rua Rio Belo. Para o prefeito de Rodeio, Valcir Ferrari, a sensibilidade do governador foi essencial para tirar essas demandas do papel.

“Nós, finalmente, vamos poder realizar o sonho dessa comunidade, que tanto esperou. O momento é de agradecer. Faço questão de agradecer por essa parceria com o Governo do Estado. E tenho certeza que tem muito mais por vir”, conta o prefeito.

Outras obras

O pacote lançado pelo governador incluiu ainda o repasse de R$ 1 milhão para a construção do Centro de Educação Ambiental no Salto, e mais R$ 150 mil para a pavimentação com blocos de concreto das ruas Gottfried Heimann e Wilhem Reuter. Além disso, a prefeitura de Rodeio investirá R$ 159 mil para a pavimentação da Rua Abissínia, com os paralelepípedos retirados do trecho da SC-110 que será asfaltado.

O ato em Rodeio foi acompanhado pelo deputado estadual Jerry Comper, pro prefeitos da região e autoridades locais.