Mazzaropi, 110 anos: filmes celebram o riso e a "vitória" do caipira

“A proposta dele era fazer as pessoas rirem. Era pra isso que ele fazia cinema. Ele ia nos próprios filmes dele sem que ninguém soubesse para saber quais elementos despertavam o riso na plateia. Aí ele repetia em outros filmes”, afirma a historiadora Soleni Fressato, que é professora da Universidade Federal da Bahia. Ela escreveu o livro“Caipira sim, trouxa não”, sobre a obra de Mazzaropi, a partir da sua tese de doutorado .

O "Jeca" que ninguém consegue passar para trás atrai a atenção de pesquisadores da arte brasileira, e também continua encantando o público. ATV Brasil, daEBC, mantém em sua grade semanal os filmes do cineasta, no Cine Mazzaropi, atualmente com exibições às quartas e sábados ( confira aqui ).

Para a pesquisadora Soleni Fressato, um dos segredos da atenção e do sucesso permanentes tem relação com a valorização da vida simples e dos sentimentos humanos, pelo caminho da comédia. Além do riso para descontrair, a pesquisadora entende que ele guardava espaço especial para questionamentos. “Entre as décadas de 1950 e 1970, de avanço da industrialização no Brasil, ele valoriza o meio rural. O caipira que ele representa sai desse meio rural e vai pra cidade e ele não se transforma na cidade. Ele continua com seus valores caipiras e isso que dá força pra ele enfrentar a vida urbana”.

Valor do campo

Ao analisar os filmes do artista, a pesquisadora identifica que há a valorização de um camponês que transita entre a subordinação e a transgressão. “O sorriso no cinema de Mazzaropi vai até contra os padrões estabelecidos porque ele resistia às imposições”. Deboches por um riso que surge ambivalente (espalhafatoso e que mexe com as ideias do público).

Inclusive, a pesquisadora acrescenta que outro segredo é que o indivíduo caipira é um símbolo conhecido na arte nacional, também na literatura, nas artes plásticas, na música desde o século 19. “Mazzaropi colocava a modernidade em xeque. O personagem não é nada ingênuo. Na verdade, é sempre o mais esperto e utiliza essa esperteza para escapar, como uma forma de resistência para escapar da subordinação. Ele revela nessa ingenuidade dele e até infantilidade porque ele compreende muito bem os jogos de poder”.

Entre as obras que a pesquisadora aprofundou o olhar, estãoJeca Tatu(1959) eTristeza do Jeca(1961), em que as narrativas abordam, por exemplo, como o camponês resistia às práticas coronelistas e às adversidades no campo. Do período da Chanchada, a professora cita obras comoChico FumaçaeChofer de Praça (ambos de 1958), em que o caipira sai do meio rural e vai pra cidade.

“São filmes muito bacanas pra você pensar como o caipira utiliza os próprios códigos dele para não ser ludibriado no meio urbano. É um momento muito especial para ele porque era o ator, o diretor, o roteirista, o produtor. Então ele era livre para fazer o que ele queria na verdade”.

Assista a trecho deTristeza do Jeca(Museu Mazzaropi)