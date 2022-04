Linha 12 da CPTM foi paralisada por problema de energia em São Paulo

A Linha 12 - Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em São Paulo teve a circulação de trens comprometida devido a uma falha na rede aérea de energia na manhã de hoje (8), às 9h35. A circulação ficou interrompida até as 11h30, entre as estações Brás e Tatuapé e, nos demais trechos, a linha operou normalmente.

Após este horário, de acordo com a CPTM, a circulação de trens na linha foi normalizada em toda a extensão. No momento, todas as linhas da companhia estão circulando normalmente.

No período de interrupção, a alternativa para os passageiros foi a Linha 11-Coral, que atende as duas estações. A CPTM informou que, quando houve a falha, um trem com passageiros parou na via entre as estações Tatuapé e Eng. Goulart e que foi realizada a baldeação dos usuários.

Durante a atuação da equipe de manutenção, o Expresso Aeroporto chegou a ficar suspenso, mas já teve a operação normalizada.