Equipe técnica da Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável acompanha as obras da Subestação Biguaçu

“É um projeto que trará um ganho muito grande para a Grande Florianópolis e para o Estado, tanto com o aumento da oferta de energia, quanto com a segurança contra eventuais quedas causadas por questões meteorológicas. Irá impulsionar o desenvolvimento, sendo um grande atrativo para investimentos na região o que resultará em mais empregos e oportunidades”, destaca o secretário Jairo Sartoretto.

“É perceptível que a obra caminha em um ritmo muito avançado dentro do cronograma previsto. Nos chamou atenção também a preocupação da Companhia com a responsabilidade sustentável incentivando ações de aproveitamento da água e destinação correta dos resíduos sólidos, bem como, o uso da inovação para ações que reduzam o impacto ambiental”, destacou o diretor de Empreendedorismo e Competitividade, Carlos Alberto Arns Filho.

Estiveram presentes também a gerente de Energia e Sustentabilidade Helena Cristina Moreira Zanella, o gerente de Novos Negócios Antônio Ricardo Machado Slosaski e o gerente de Empreendedorismo Individual, Micro e Pequenas Empresas, Adílio Anísio.

Reforço no abastecimento

A interligação elétrica Biguaçu envolve a ampliação de uma subestação (Biguaçu, localizado na Grande Florianópolis) e a construção de outra (Ratones, no Norte da Ilha), além de uma linha de transmissão de 230 kV com dois circuitos de 28 km cada, incluindo trechos aéreos, submarinos e subterrâneos. O investimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de todo o projeto é de R$ 641 milhões e o prazo estipulado pelo regulador para energização é setembro de 2023.

Com isso, Florianópolis deve ser abastecida por dois ou mais sistemas de transmissão. Atualmente, o município tem apenas um interligado à rede básica. Com o projeto, serão três, evitando a interrupção do fornecimento de energia, em caso de saída de operação dos circuitos existentes.

“Além da geração de empregos, empreendimentos como o nosso alavancam o desenvolvimento do estado, pois reforçam o sistema elétrico local, atraindo novos investimentos. Santa Catarina tem grande potencial energético e queremos, cada vez mais, atuar de forma a gerar valor sustentável, por meio da implantação de projetos que beneficiam a sociedade, como o de Biguaçu”, diz Rui Chammas, diretor-presidente da ISA CTEEP, responsável pelo projeto.