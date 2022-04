DETRAN/RS adere ao ‘Venda Digital’ de veículos

Opção já está disponível no Estado para pessoa física que tem veículo com documentação exclusivamente digital (Foto: Diones Roberto Becker)

A Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN) lançou a ‘Venda Digital’, que possibilita preencher e assinar a documentação para transferência de veículos por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS) aderiu ao sistema federal e essa opção já está disponível no Estado para pessoa física que tem veículo com documentação exclusivamente digital, ou seja, saído de fábrica ou transferido depois de 4 de janeiro de 2021. Para realizar a transação eletronicamente, tanto o novo quanto o antigo proprietário precisarão ter cadastro prata ou ouro no gov.br.

— O DETRAN/RS vem avançando rumo à transformação digital e oferece cada mais facilidades ao cidadão. A novidade recém-lançada agiliza o trâmite da compra e venda de veículos e simplifica o processo, que poderá ser encaminhado pelo celular — explica o diretor geral do DETRAN/RS, Ênio Bacci.

