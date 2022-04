Carlos Moisés inaugura o quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Trombudo Central

O grupamento do 15º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Trombudo Central passa a contar com um novo quartel, mais moderno, com espaço amplo e melhor equipado. A estrutura, que atende também os municípios de Agrolândia, Atalanta, Agronômica e Braço do Trombudo, foi inaugurada em ato com a presença do governador Carlos Moisés, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), coronel Marcos Aurélio Barcelos, autoridades e comunidade, na tarde desta quinta-feira, 7.

“Por vivenciar, sei da importância de se ter uma infraestrutura adequada para prestar o serviço de segurança na área de combate ao incêndio, de prevenção, de socorro, e aqui não é diferente. Temos um belo quartel, bem localizado e estruturado para nossa comunidade e para nossos bombeiros e bombeiras que buscam fazer o melhor para proteger os catarinenses. Que bom entregar esse importante investimento no nosso governo. Buscamos fazer com que a segurança pública de qualidade chegue a todos os lugares de Santa Catarina”, disse o governador.

A edificação em Trombudo Central conta uma área construída de 791 metros quadrados, contemplando salas de comando, de administração, de serviços operacionais, de atendimento de serviços de urgência e emergência, auditório, refeitório, alojamento e garagem. Os recursos para construção e mobiliários chegam a R$ 1,2 milhão, com investimentos do Governo do Estado, de emenda parlamentar do deputado estadual Jerry Comper, de prefeituras dos municípios atendidos e de parceiros.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

“É um aperfeiçoamento do trabalho que já vinha sendo realizado. Estávamos instalados de forma improvisada na antiga rodoviária. Agora temos um quartel de excelência, que vai possibilitar maior conforto ao nosso pessoal e vai permitir que a comunidade seja mais bem atendida com o padrão do CBMSC”, destacou o comandante-geral, coronel Marcos Aurélio Barcelos.

O comandante do grupamento de Trombudo Central, sargento Vanderlei Nunes Ferreira informou que o quartel tem um efetivo de 10 bombeiros militares, 20 bombeiros comunitários e três funcionários civis. Reforçou que a nova estrutura vai oferecer uma melhor qualidade na prestação de serviço, além de um tempo de resposta operacional ainda mais ágil à sociedade. “O quartel atende todas as necessidades para nosso trabalho de atendimento e socorro à população. Estamos satisfeitos e realizados com essa conquista.”

“É um momento histórico. Uma luta e conquista de muitas mãos. Gratidão por todos que se empenharam para tornar esse sonho realidade”, comemorou a prefeita de Trombudo Central, Geovana Gessner. Ela também agradeceu ao governador Carlos Moisés por dar atenção aos municípios com investimentos nas mais variadas áreas para atender os anseios da população.

Investimentos históricos

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O chefe do Executivo estadual ainda abordou o Plano 1000, que atenderá todos os 295 municípios catarinenses, com um aporte total de R$ 7,3 bilhões, para investimentos em obras estruturantes ao longo dos próximos cinco anos.

Autoridades no evento

Também participaram do ato os deputados estaduais Jerry Comper, Coronel Mocellin, secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, além de comandantes do Corpo de Bombeiros Militar da região, prefeitas e prefeitos de municípios próximos, vereadores, outras autoridades e comunidade.

Homenagens

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Também foram entregues homenagens aos parceiros que auxiliaram na construção do quartel, as empresas: Industrial Rex/Globus Artefatos de Madeiras; D Concreto; Viveiro Mudar; Apremavi; AWK Estruturas Metálicas; Central Britagem; Ferro Velho Gessner; M Artefatos de Madeira; Madeiras Letzow; Móveis Venturi Slate Ltda, ex-prefeito Fernando Luiz Hoffmann e engenheiro civil responsável pela obra, Conrado Rinnert.