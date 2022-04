Casos de dengue disparam 35% no Brasil

Nos primeiros dois meses de 2022, os casos de dengue tiveram aumento de 35,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 30 óbitos e 128.379 casos.

Atualmente, a única vacina contra a dengue disponível no Brasil é a Dengvaxia – a primeira que teve registro no mundo – fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. O imunizante é vendido na rede privada na maior parte do Brasil e não está disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Segundo a fabricante, a vacina promove imunidade de longa duração para os quatro sorotipos da dengue, prevenindo aproximadamente oito em cada dez casos graves da doença e com risco de hospitalização.

Os sorotipos são as diferentes linhagens de um patógeno, os organismos que causam doenças. No caso da dengue, eles são chamados de arbovírus, ou seja, são normalmente transmitidos por mosquitos – o Aedes Aegypti.

