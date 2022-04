Governador Ranolfo participa de visita alusiva à entrega das obras de ampliação do aeroporto regional de Passo Fundo

O governador Ranolfo Vieira Júnior participará, na tarde desta sexta-feira (8/4), de visita alusiva à entrega das obras de ampliação do aeroporto regional de Passo Fundo. A solenidade contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

A solicitação de credenciamento deverá ser efetuada até as 18h desta quinta (7/4), no Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto.

Aviso de pauta

O quê: visita alusiva à entrega das obras de ampliação do aeroporto regional de Passo Fundo

Quando: sexta-feira (8/4), às 15h30

Onde: novo terminal do aeroporto regional de Passo Fundo - BR-285, km 287