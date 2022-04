Governador Ranolfo recebe o embaixador da Itália no Brasil

Ranolfo apresentou ao embaixador Azzarello o interesse em estreitar ainda mais as relações do Estado com a Itália - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O governador Ranolfo Vieira Júnior recebeu, nesta quinta-feira (7/4), no Palácio Piratini, o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello. O diplomata, que visita pela primeira vez o Rio Grande do Sul, foi recebido com honras militares.

O governador apresentou para a comitiva italiana um vídeo sobre as potencialidades do Rio Grande do Sul e reforçou o interesse em estreitar ainda mais as relações institucionais e comerciais do Estado com a Itália. Ranolfo falou sobre o programa de concessão de rodovias do governo do Estado, lembrando que a Itália se destaca no ramo de concessionárias de autoestradas.

O governador também destacou a proximidade cultural do Rio Grande do Sul com o país europeu, em função da expressiva comunidade italiana no RS. “A região da Serra, que tem nas suas origens a forte influência italiana, é hoje um exemplo de desenvolvimento no Estado. O mercado entre Brasil e Itália é sempre muito aquecido e temos todo o interesse em intensificar os canais de investimento no Rio Grande do Sul”, disse.

Como visita pela primeira vez o RS, diplomata foi recebido com honras militares ao chegar ao Palácio Piratini - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

O diretor-técnico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Roger Pozzi, falou sobre as possibilidades de incentivos para empresas que se instalam no Rio Grande do Sul e disse que uma empresa italiana do ramo de elevadores está em processo de instalação em Guaíba, na região metropolitana.

O diplomata italiano ressaltou a relevância do Rio Grande do Sul para as relações entre a Itália e o Brasil, pelos laços construídos desde o período de imigração, e disse que a embaixada também deseja trabalhar pelo fortalecimento das relações comerciais e culturais com o Estado.

No encontro, o governador presenteou o embaixador italiano com um livro sobre os costumes gaúchos. Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

O embaixador permanece no Rio Grande do Sul até o fim de semana, com agendas em Caxias do Sul e no Vale dos Vinhedos, na Serra.