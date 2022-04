Secretaria da Agricultura impede venda de 750 toneladas de grãos na Região Noroeste

Numa operação que durou seis dias, entre 31 de março e 5 de abril, fiscais agropecuários da Secretaria da Agricultura apreenderam mais de 750 toneladas de grãos que seriam comercializadas como sementes nos municípios de Pejuçara e Augusto Pestana, na região Noroeste. No material encontrado, havia 339,2 toneladas trigo, 339 toneladas de aveia branca, 17,5 toneladas de azevém e 64 toneladas de soja sem identificação de origem.

O chefe da Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários (Disa) da secretaria, Rafael Lima, diz que apenas o volume de trigo apreendido seria suficiente para semear 2,2 mil hectares. “É uma área bem expressiva, então pode-se dizer que esse material foi replicado sem a autorização dos detentores”, destaca.

A venda de sementes só é permitida se o material foi produzido para essa finalidade. Na apreensão, os detentores não informaram a origem e alegaram que os grãos iriam para rações animais.

