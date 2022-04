Câmara vota homenagem ao atleta Adhemar Ferreira da Silva; acompanhe

A 4ª secretária da Mesa da Câmara, deputada Rosangela Gomes (Republicanos-RJ), abriu há pouco a Ordem do Dia do Plenário com 329 deputados presentes. Neste momento, os parlamentares analisam o Projeto de Lei 3332/21, da deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que inscreve o nome do atleta e campeão olímpico Adhemar Ferreira da Silva no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

Adhemar Ferreira da Silva (1927-2001) ganhou duas medalhas de ouro pelo salto triplo nas Olimpíadas de Helsinque (1952) e Melbourne (1956), quando também estabeleceu um recorde mundial.

