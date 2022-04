Segunda-Secretaria divulga vencedores do Prêmio Dr. Pinotti de 2022

A Segunda-Secretaria divulgou nesta quarta-feira (6) as entidades que receberão o Prêmio Dr. Pinotti - Hospital Amigo da Mulher de 2022. Foram escolhidos pelo conselho deliberativo, formado por representantes dos partidos com assento na Câmara:

Associação Ilumina (SP);

Centro de Referência da Saúde da Mulher (RO);

Hospital de Amor – Instituo de Prevenção Arapiraca (AL);

Hospital Materno Infantil Dr. Antônio Lisboa (HMIB) (DF); e

Maternidade Mariana Bulhões de Nova Iguaçu (RJ).

O prêmio é concedido anualmente pela Câmara a entidades governamentais e não governamentais cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque pela promoção do acesso e pela qualificação dos serviços de Saúde da Mulher.

Entrega do prêmio

A solenidade de premiação será realizada no Salão Nobre da Câmara dos Deputados no dia 25 de maio, em alusão à data em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna (28).

Dr. Pinotti

Concedido desde 2010, o prêmio leva o nome do médico ginecologista, professor universitário e político José Aristodemo Pinotti. Graduado pela Universidade de São Paulo (USP), onde construiu parte significativa de sua carreira, Dr. Pinotti foi autor de mais de 1.300 publicações, entre elas 37 livros científicos e cerca de 450 artigos em revistas e jornais especializados nacionais e estrangeiros.

Na política, foi deputado federal por três mandatos e dedicou esforços a melhorar o acesso à saúde pública e o atendimento à população, em especial a feminina. Faleceu em julho de 2009, aos 74 anos.